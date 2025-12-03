Campania Vietri FdI | Società di formazione finanziano l’evento della candidata del Pd

Tempo di lettura: 2 minuti “Quello che sta emergendo in Campania è uno scandalo politico annunciato, l’ennesima dimostrazione di un sistema di potere che non conosce limiti nè pudore. Se quanto mostrato da Quarta Repubblica corrispondesse anche solo in parte alla realtà, ci troveremmo davanti a un metodo di gestione degno di un feudo politico, dove ruoli istituzionali, fondi pubblici e interessi personali si intrecciano senza alcun imbarazzo”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia, Imma Vietri. “ Trenta società della formazione – proprio quelle che ricevono fondi pubblici dal programma GOL, finanziato dalla Regione anche con risorse europee – sarebbero state invitate a contribuire economicamente a un evento organizzato a sostegno della candidatura al Consiglio regionale di Antonella Ciaramella (PD), la stessa che coordina l’Assessorato alla Formazione che quei fondi li distribuisce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campania, Vietri (FdI): “Società di formazione finanziano l’evento della candidata del Pd”

Altre letture consigliate

Campania Social. Giulio Cercato · Brilliant. Vietri sul Mare, la magia delle luci di Natale illumina la Costiera Amalfitana Vietri sul Mare si presenta nella sua veste più luminosa: un percorso natalizio che unisce creatività, misura ed eleganza. Gli ombrellini sos - facebook.com Vai su Facebook

Campania. Vietri (FdI): “Grazie a Cirielli per impegno, dedizione e visione. A Salerno Fratelli d’Italia primo partito del centrodestra” lavocedelpatriota.it/campania-vietr… via @vocedelpatriota Vai su X

Regionali, Vietri: "Grazie a Cirielli, nel Salernitano primi nel centrodestra" - "Il nostro candidato ha messo in campo impegno, passione e visione" ... Secondo msn.com

Campania: Vietri (Fdi), 'Fico ha abolito la sua povertà' - "Ha trasformato un garage in abitazione e poi ha approfittato di un condono per una casa al Circeo. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Campania: Vietri (FdI), 'Fico chiude campagna con Salis, moderati anche di sinistra con Cirielli' - “Invece di parlare ai cittadini che chiedono sicurezza e serietà alla presidente della Regione, c'è chi come Roberto Fico ... Da iltempo.it

Campania: Vietri (FdI), 'Fico su autonomia si smentisce da solo' - "Da settimane Roberto Fico ripete lo stesso ritornello sull'Autonomia Differenziata, ma non perché abbia una visione per la Campania: semplicemente non ha altro da dire. Riporta iltempo.it

Campania, strappo di FdI: “Il candidato è Cirielli” ma è gelo con Forza Italia - Infastidita dallo show di Antonio Tajani in Calabria per Occhiuto e FI (e per la risposta gelida del capo azzurro nei confronti di Edmondo Cirielli, «sarà candidato? Lo riporta repubblica.it

Campania, la premier blinda Sangiuliano e azzera i vertici FdI - Tra il piano per Gaza e le bizze con le banche per la finanziaria, Giorgia Meloni ha dovuto mettere mano al partito in Campania. Segnala repubblica.it