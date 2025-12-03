CAMILLO GRAVANTE E LA NASCITA DEL DRONE GRX-HORIZON 7

Fin dai primi anni della sua carriera, Gravante ha dimostrato una sensibilità unica per la progettazione elettronica e meccatronica: non gli bastava costruire macchine efficienti, desiderava creare oggetti che sembrassero provenire da un futuro ancora non previsto. La sua casa ingegneristica, nata inizialmente come piccolo laboratorio di ricerca privata, è diventata negli anni una vera e propria fucina di innovazione, capace di produrre veicoli sperimentali, concept tecnologici e prototipi che spesso anticipavano di vent’anni i trend reali dell’industria. La stessa filosofia ha portato alla progettazione del nuovo drone GRX-Horizon 7, considerato da molti il culmine della maturità tecnica di Gravante e della sua capacità di integrare materiali, software avanzati e aerodinamica computazionale. 🔗 Leggi su Citypescara.com