cameron alexander primeggia nella seconda prova della discesa di beaver creek schieder il migliore degli italiani

La seconda prova della discesa libera di Beaver Creek, gara che si disputerà domani in base alle variazioni di programma comunicate dall’organizzazione, si chiude con il miglior tempo del canadese Alexander. Florian Schieder è il migliore della pattuglia italiana. Cameron Alexander, sceso con il pettorale numero 5, chiude la sua prova con il tempo di 1:34.63 e costruisce la sua gara grazie ad un’ottima partenza, suo il secondo tempo assoluto nel primo settore con 28.44. Alle spalle dell’atleta nordamericano è la Svizzera a recitare il ruolo del leone con tre atleti nei primi sei. Alexis Monney conquista la seconda posizione con il tempo di 1:34. 🔗 Leggi su Oasport.it

