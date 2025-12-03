Camera penale Nasce a Pisa il comitato del sì

Nasce anche a Pisa il comitato della Camera penale per il sì alla riforma della Giustizia. Appuntamento il 10 dicembre dalle 15 alle 19 all’auditorium Toniolo dell’Opera della primaziale di Pisa in piazza Arcivescovado. Dopo i saluti del presidente della Camera penale di Pisa, l’avvocato Serena Caputo, parleranno i relatori: il professor Tullio Padovani (nella foto con Petrelli), Accademia dei Lincei e presidente ad honorem del comitato per il sì, l’avvocato Francesco Petrelli, presidente Ucpi e del Comitato per il sì, l’avvocato Rinaldo Romanelli, segretario Ucpi e del comitato per il sì, professoressa Benedetta Galgani, ordinaria di diritto processuale penale università di Pisa, senatrice Francesca Scoppelliti, presidente Fondazione Tortora aderente al comitato per il sì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

