– La camera ardente di Nicola Pietrangeli si è aperta nelle prime ore della mattinata presso il campo che porta il nome del campione, all’interno del Foro Italico di Roma. L’atmosfera, segnata dal silenzio e dalla compostezza, ha accolto il feretro dell’ex tennista, circondato dai simboli principali della sua carriera: il trofeo della Coppa Davis vinta da capitano nel 1976, composizioni floreali nei toni del bianco e dell’azzurro e un maxi schermo che ha trasmesso immagini dei suoi successi sportivi, accompagnate dalla musica di Charles Aznavour. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Camera ardente di Nicola Pietrangeli, quel gesto davanti al feretro non è passato inosservato