Camera ardente di Nicola Pietrangeli Licia Colò al Foro Italico
È una Licia Colò profondamente scossa quella che, nelle ultime ore, è apparsa alla camera ardente allestita al Foro Italico per Nicola Pietrangeli. La conduttrice, visibilmente emozionata, ha scelto di condividere con i cronisti un ricordo che è insieme intimo e pubblico, lasciando emergere tutta la complessità di un legame che, pur appartenendo al passato, continua a vibrare nel presente. «È uscito a modo suo, con “My Way” ci ha fatto piangere, mentre lui sicuramente in questo momento riderà», ha dichiarato ai giornalisti riuniti sul campo che porta il nome dell’ ex tennista, scomparso a 92 anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondisci con queste news
Sul campo del Foro Italico a lui dedicato si è tenuta in mattinata la camera ardente per Nicola Pietrangeli, il tennista italiano morto lunedì 1° dicembre all’età di 92 anni - facebook.com Vai su Facebook
Ultimo saluto a Nicola Pietrangeli, oggi camera ardente e funerali #SkySport #Tennis #Pietrangeli Vai su X
Nicola Pietrangeli, la camera ardente al Foro Italico. Il figlio Marco: “Tutto come voleva lui” - Personaggi | Dalle 9 alle 12, presso il Campo Pietrangeli al Foro Italico, è stata organizzata la camera ardente della leggenda azzurra, ricalcando le sue precise volontà ... Scrive ubitennis.com
Nicola Pietrangeli, l’ultimo saluto di Adriano Panatta alla camera ardente | Video - "In ogni organizzazione il comunicatore è il motore del cambiamento, ha un ruolo chiave. Riporta ilfattoquotidiano.it
Pietrangeli diretta camera ardente e funerali: l’ultimo saluto a Roma live - L'addio alla leggenda del tennis italiano al campo dedicatogli, al Foro Italico. Segnala msn.com
Licia Colò in lacrime alla camera ardente di Nicola Pietrangeli: "L'arroganza era un pregio, mi ha insegnato a credere in me stessa" - Licia Colò ricorda Nicola Pietrangeli, scomparso a 92 anni, a margine della camera ardente al Foro Italico oggi mercoledì 3 dicembre; con lei la figlia Laila ... Da sport.virgilio.it
Nicola Pietrangeli, la diretta dalla camera ardente. Le musiche Aznavour e la Coppa Davis. Il figlio: “Tutto come voleva lui” - È stata aperta in mattinata al Foto Italico di Roma, sul campo dedicato al grande tennista scomparso a 92 anni. Secondo quotidiano.net
Nicola Pietrangeli, l'omaggio del principe Alberto di Monaco ai funerali : «Era un uomo splendido. Ci tenevo a essere qui» - Il principe Alberto di Monaco è arrivato ieri mattina alla Chiesa della Gran Madre di Dio, a Roma, per partecipare ai funerali di Nicola Pietrangeli, la leggenda del tennis ... Lo riporta msn.com