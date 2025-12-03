Camera ardente di Nicola Pietrangeli Licia Colò al Foro Italico

È una Licia Colò profondamente scossa quella che, nelle ultime ore, è apparsa alla camera ardente allestita al Foro Italico per Nicola Pietrangeli. La conduttrice, visibilmente emozionata, ha scelto di condividere con i cronisti un ricordo che è insieme intimo e pubblico, lasciando emergere tutta la complessità di un legame che, pur appartenendo al passato, continua a vibrare nel presente. «È uscito a modo suo, con “My Way” ci ha fatto piangere, mentre lui sicuramente in questo momento riderà», ha dichiarato ai giornalisti riuniti sul campo che porta il nome dell’ ex tennista, scomparso a 92 anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it