Cambio al comando del 9° Stormo Francesco Baracca
Si è svolta la cerimonia di avvicendamento al Comando del 9° Stormo, nel corso della quale il colonnello pilota Salvatore Florio ha ceduto l’incarico al parigrado Davide Verdolini, alla presenza del comandante della 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali, generale di brigata Aerea Diego Sismondini. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondisci con queste news
COMUNICATO STAMPA Cambio al vertice della Polizia Locale di San Giovanni Teatino: il nuovo Comandante è il Maggior Fabio Primiterra Il Comune di San Giovanni Teatino annuncia il cambio alla guida del Comando della Polizia Locale: il nuovo Comand Vai su Facebook
Cambio al vertice dell'Organizzazione addestrativa, da cui dipende la formazione e l'aggiornamento dei #Carabinieri. Alla presenza del Comandante Generale Salvatore Luongo, il Gen. C.A. Marco Minicucci subentra al Gen. C.A. Giuseppe La Gala nella caric Vai su X
Cambio di comando al 2° Stormo di Rivolto al friulano Tessaro subentra il sardo Frare - ) Da un friulano, Stefano Tessaro a un sardo, Francesco Frare, il cambio di comandante al 2° Stormo dell'Aeronautica Militare alla base di Rivolto non rappresenta nessuna soluzione di continuità: ... ilgazzettino.it scrive
Rivolto, cambio al vertice del 2° Stormo dell'Aeronautica - Sarà il colonnello Giovanni Lodato ad assumere il comando del 2° stormo dell’Aeronautica militare, di stanza a Rivolto, prendendo il posto del colonnello Paolo Rubino, che lascia dopo circa due anni ... Da rainews.it
2° Stormo: il colonnello Edi Turco lascia il comando, arriva Amadori - Cambio di comando all'aeroporto militare di Rivolto di Codroipo questo giovedì, 26 luglio. Da ilgazzettino.it
Il colonnello Lodato alla guida del 2/o Stormo dell'Aeronautica - Cambio al vertice del 2/o Stormo dell'Aeronautica, alle dipendenze del Comando delle forze da combattimento di Milano, tra l'uscente colonnello Paolo Rubino e il pari grado Giovanni Lodato. Da ansa.it