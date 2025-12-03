Camaiore | è morta Carla Dati prima donna sindaco della Versilia

E' morta oggi, 3 dicembre 2025, all'età di 97 anni Carla Dati. E' stata la prima donna sindaco nei sette comuni della Versilia, ha guidato il Comune di Camaiore dal 1989 al 1994 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Camaiore: è morta Carla Dati, prima donna sindaco della Versilia

Scopri altri approfondimenti

Alessandro Guaspari, avvocato 47enne di Borgo a Mozzano, è tragicamente morto nel marzo 2022 in un incidente in bicicletta a Camaiore. Durante il tr - facebook.com Vai su Facebook

E’ morta Carla Dati, fu la prima donna a diventare sindaco in Versilia - Camaiore (Lucca), 3 dicembre 2025 – È morta all'età di 97 anni Carla Dati; fu la prima sindaca nei sette comuni della Versilia. Riporta msn.com