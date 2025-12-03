Camaiore | è morta Carla Dati prima donna sindaco della Versilia

E' morta oggi, 3 dicembre 2025, all'età di 97 anni Carla Dati. E' stata la prima donna sindaco nei sette comuni della Versilia, ha guidato il Comune di Camaiore dal 1989 al 1994 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

