Calitri Poste Italiane pronta a riaprire l’ATM dopo l’assalto
Tempo di lettura: 2 minuti In relazione all’articolo dal titolo “BancoPosta fuori uso da mesi: cittadini esasperati”, pi, Poste Italiane rende noto che l’ATM dell’ufficio postale di Calitri, oggetto di un assalto con esplosivo, sarà sostituito con una nuova macchina nei prossimi giorni. Poste Italiane ha chiarito in una nota ufficiale che il malfunzionamento non è dovuto a problemi tecnici o ritardi organizzativi, bensì ai gravi danni causati da un tentativo di furto avvenuto nei mesi scorsi. L’esplosione utilizzata dai malviventi ha compromesso irrimediabilmente la struttura dell’ATM, rendendo necessaria la sua completa sostituzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
