Calhanoglu parte a gennaio? Tutte le novità sulle voci di mercato riguardanti il centrocampista turco

Inter News 24 Calhanoglu è molto seguito all’estero, principalmente in Turchia. Il centrocampista dell’Inter può davvero salutare i nerazzurri a metà stagione?. Nel panorama delle situazioni delicate che riguardano i top player della Serie A, uno dei dossier più sensibili riguarda Hakan Calhanoglu, regista turco classe 1994 e punto di riferimento tecnico dei nerazzurri nelle ultime stagioni. Come evidenziato da Carlo Laudisa, autorevole esperto di mercato, il futuro del centrocampista resta avvolto da incertezze che potrebbero concretizzarsi al termine dell’attuale annata sportiva. Il nodo rinnovo e il ruolo del Galatasaray. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu parte a gennaio? Tutte le novità sulle voci di mercato riguardanti il centrocampista turco

Altre letture consigliate

“E intanto il gioco è ripreso… con l’Inter in impostazione del pallone… c’è Calhanoglu, prima di lui Fofana… poiiii la sponda di Leao ancora per Fofana… c’è spazio a destra… Saelemaekers al limite… parte il tirooo… Sommer! Porta vuota… reteee! Ha segnat - facebook.com Vai su Facebook

Che autogufata da parte dei nostri amici nordcoreani di Pyongyang della @Gazzetta_it #InterMilan #Calhanoglu Vai su X

Calhanoglu e i dubbi sul futuro all’Inter, Romano: “Via a gennaio? Vi svelo cosa succederà con Marotta” - Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Hakan Calhanoglu nel corso di un video aggiornamento sul proprio canale YouTube ... Secondo spaziointer.it

Calhanoglu andrà via dall’Inter? Ecco la situazione attuale in ottica calciomercato dei nerazzurri - Inter, nuove voci sull’addio: Romano chiarisce il futuro del regista nerazzurro Il futuro di Hakan Calhanoglu resta uno degli argomenti più discussi in casa Inter. Da calcionews24.com

Inter, Calhanoglu e non solo: problemi a centrocampo. Frattesi? Via a gennaio, sostituto pronto - Nelle ultime gare è emerso come l'Inter stia facendo fatica in mezzo al campo. Riporta msn.com

Calciomercato Inter, Ederson se parte Calhanoglu - Un sondaggio con il suo entourage e una possibile offerta in arrivo, magari a Mondiale del club ultimato. Segnala tuttosport.com

Polveriera Inter, la moglie di Calhanoglu risponde a Lautaro sui social: "Certe persone leali fino a quando hanno bisogno di te" - Tutto nasce dallo sfogo di Lautaro Martinez dopo l'eliminazione dei nerazzurri dal Mondiale per club in seguito alla sconfitta contro il ... corrieredellosport.it scrive

“Calhanoglu giocherà con il Galatasaray”: nuovo assalto a gennaio | ESCLUSIVO - È quanto rivelato da Burak Ozdemir, giornalista turco di ‘Fanatik’ che è intervenuto in esclusiva a ‘TiAmoCalciomercato’, sul canale Youtube di Calciomercato. Secondo calciomercato.it