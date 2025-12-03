"Con i suoi commercianti, Vecchiazzano non manca nemmeno quest´anno all´appello". Lo sostengono la sarta dell’atelier di moda Manuela Camprini e il fotografo Andrea Gorini, titolare dell’omonima edicola, animatori di una ormai tradizionale iniziativa a Vecchiazzano, che aggiungono: "Si avvicina la fine del 2025 ed eccoci pronti per scattare le foto del nuovo calendario 2026, dove si incontrano i commercianti di Vecchiazzano e quest´anno si aggiungono le hobbiste, che portano una nota di allegria in più". "Ormai è una bella tradizione che accompagna le feste di fine anno – rimarcano Manuela e Andrea –: si scattano le foto, si aspetta trepidanti il calendario stampato, sapendo che ognuno porterà un sorriso nelle case di chi lo acquista facendo al contempo beneficienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calendario benefico. Poster da Vecchiazzano