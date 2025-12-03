Caldaie a gas stop al divieto Ue dal 2029 | nuova bozza dell’Ecodesign

La Commissione europea ha avviato la consultazione pubblica sulla nuova bozza di revisione del regolamento 8132013Ue, noto come Ecodesign, segnando una svolta significativa rispetto agli obiettivi ambientali fissati nella precedente legislatura. Il testo aggiornato modifica profondamente l’impostazione del provvedimento circolato nel 2023, che di fatto introduceva un bando totale delle caldaie a partire dal 2029. Nella nuova versione, invece, viene cancellata qualsiasi ipotesi di esclusione dal mercato, lasciando spazio sia ai modelli a condensazione che a quelli tradizionali. La revisione del parametro sull’efficienza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Caldaie a gas, stop al divieto Ue dal 2029: nuova bozza dell’Ecodesign

