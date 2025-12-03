Caldaie a gas marcia indietro da Bruxelles sul divieto | si possono ancora comprare ma senza incentivi

Salta lo stop alle caldaie a gas dal 2029. Nella nuova bozza di revisione del regolamento Ecodesign elaborato dalla Commissione europea, non compare più il divieto di vendere questo tipo di impianti, previsto nelle versioni precedenti del testo.Un passo indietro significativo ed emblematico. 🔗 Leggi su Today.it

