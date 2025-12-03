Caldaie a gas dietrofront dell’Europea | ripensamento sul divieto dal 2029

Dday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione europea riapre la consultazione sull’Ecodesign con parametri più flessibili, mentre la direttiva Case Green rimane comunque orientata all’eliminazione delle caldaie fossili entro il 2040. 🔗 Leggi su Dday.it

