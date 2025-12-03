Caldaie a gas dietrofront dell’Europea | ripensamento sul divieto dal 2029

La Commissione europea riapre la consultazione sull’Ecodesign con parametri più flessibili, mentre la direttiva Case Green rimane comunque orientata all’eliminazione delle caldaie fossili entro il 2040. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Caldaie a gas, dietrofront dell’Europea: ripensamento sul divieto dal 2029

Ue verso dietrofront su stop a caldaie a gas, no a ipotesi di divieto vendita a partire dal 2029, scadenza fissata per il 2040 Vai su X

Caldaie a gas: stop alle agevolazioni per sostituirle/ Cosa cambia e come ottenere la detrazione in tempo - Non sono più operativi alcuni dei bonus per sostituire le caldaie a gas: cosa cambia per le ristrutturazione e come evitare costi aggiuntivi Mentre resta operativa la direttiva UE che impone a tutti ... Secondo ilsussidiario.net

Caldaie a gas, stop dal 2040 ma per le agevolazioni fiscali la stretta scatta già da quest’anno - 8/E del 19 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate aumenta il perimetro dei no agli incentivi per le caldaie alimentate a combustibili fossili, estendendolo a tutte le agevolazioni ... Si legge su corriere.it

Caldaie a gas, stop dal 2040 ma per le agevolazioni fiscali la stretta scatta già da quest’anno - La circolare dell’Agenzia definisce con chiarezza un elenco di sistemi ancora ammessi alle agevolazioni, ovvero: * Sistemi ibridi: pompe di calore combinate con caldaia, assemblati in fabbrica e ... corriere.it scrive