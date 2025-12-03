Calciomercato Roma pronto lo scippo all’Inter | la strategia

Calciomercato Roma. L’attacco dell’ Hellas Verona, nonostante le difficoltà di classifica, custodisce uno dei talenti più corteggiati del campionato: il brasiliano Giovane. L’esterno offensivo è finito nel mirino delle big italiane, tra cui anche l’ Inter, impressionata dalle sue gesta proprio durante il match che lo ha visto contrapposto. Tuttavia, l’ Inter deve fare i conti con una concorrenza agguerrita, in particolare quella della Roma. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il direttore sportivo giallorosso, Frederic Massara, è un grande estimatore dell’ex Corinthians e vede in lui il rinforzo ideale per il reparto offensivo capitolino, che necessita di nuove leve. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it