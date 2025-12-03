Calciomercato Roma pronto lo scippo all’Inter | la strategia
Calciomercato Roma. L’attacco dell’ Hellas Verona, nonostante le difficoltà di classifica, custodisce uno dei talenti più corteggiati del campionato: il brasiliano Giovane. L’esterno offensivo è finito nel mirino delle big italiane, tra cui anche l’ Inter, impressionata dalle sue gesta proprio durante il match che lo ha visto contrapposto. Tuttavia, l’ Inter deve fare i conti con una concorrenza agguerrita, in particolare quella della Roma. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il direttore sportivo giallorosso, Frederic Massara, è un grande estimatore dell’ex Corinthians e vede in lui il rinforzo ideale per il reparto offensivo capitolino, che necessita di nuove leve. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I giallorossi hanno le idee chiare bmbr.cc/j1m3dgt #Calciomercato #Roma Vai su X
? La mossa vincente di Antonio Conte in Roma-Napoli, il calciomercato di gennaio e il sì ad un clamoroso ritorno. Intervista a Monica Pignataro. Guarda il video sul nostro canale YouTube. Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Juve, scippo alla rivale: già scelto il nuovo attaccante - La Juventus a caccia di almeno un grande colpo per il 2026: decisione presa, colpo inatteso per l’attacco di Spalletti Tra campo e calciomercato la nuova Juventus di Luciano Spalletti sta già ... Lo riporta calciomercato.it
Colpo Juve e scippo a Conte: Spalletti scarta il primo regalo - Nemmeno il tempo di sbarcare nella Torino bianconera e Luciano Spalletti potrebbe ritrovarsi con in mano un grande colpo in vista del mese di gennaio. Come scrive calciomercato.it