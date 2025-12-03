Calciomercato Roma due mosse in vista | acquisto definitivo e prestito per rinforzare la rosa a gennaio

L’aria del calciomercato di gennaio inizia a farsi sentire a Trigoria, con la Roma pronta a mettere in atto una serie di operazioni per rinforzare la squadra nella seconda parte della stagione. A svelare qualche dettaglio della strategia giallorossa èstato Andrea Pugliese, giornalista de La Gazzetta dello Sport, che ha recentemente condiviso importanti aggiornamenti ai microfoni di Retesport. Secondo Pugliese, la Roma ha già tracciato le linee guida per il mercato invernale. Il piano prevede due mosse distinte ma complementari: un acquisto a titolo definitivo per rinforzare la rosa in maniera duratura, e un prestito che, salvo sorprese, dovrebbe completare l’operazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, due mosse in vista: acquisto definitivo e prestito per rinforzare la rosa a gennaio

Scopri altri approfondimenti

Calciomercato Roma, arrivano conferme: ok dei Friedkin all'ingaggio di un attaccante top bit.ly/48gc5uj #AsRoma Vai su X

? La mossa vincente di Antonio Conte in Roma-Napoli, il calciomercato di gennaio e il sì ad un clamoroso ritorno. Intervista a Monica Pignataro. Guarda il video sul nostro canale YouTube. Link nel primo commento Vai su Facebook

Calciomercato Roma, De Rossi non molla: nuovo scambio - Due pareggi e una vittoria: è questo l’ottimo score di Daniele De Rossi da quando è diventato allenatore del Genoa. Lo riporta asromalive.it

Calciomercato: da Frattesi a Pellegrino e Palestra, le mosse di Napoli, Milan, Inter e Juventus per gennaio - Il Napoli bussa per Frattesi, l'Inter pensa al sostituto di Dumfries ... Riporta sport.virgilio.it

Calciomercato Roma, una big di Serie A potrebbe soffiarti Zirkzee a gennaio: ecco di quale club si tratta - Calciomercato Roma | L'obiettivo primario della Roma per rinforzare l'attacco durante la prossima sessione di calciomercato invernale rischia di trasformarsi ... Lo riporta news-sports.it

Calciomercato Roma, non solo Zirkzee: spunta un nome nuovo per l’attacco di Gasperini. Massara lo segue da vicino - Calciomercato Roma, Gasperini ha chiesto un attaccante alla società e spunta un nome nuovo per rinforzare il reparto offensivo. Scrive calcionews24.com

Calciomercato Roma: due nomi per l'attacco - I giallorossi, oggi in corsa addirittura per lo Scudetto, sperano di accontentare le richieste dell'allenatore ... Lo riporta fantacalcio.it

Roma, Zirkzee offerto. I giallorossi vogliono due colpi - L’obiettivo dei giallorossi è infatti quello di rafforzare il reparto offensivo sia con l’attaccante esterno sia con un nuovo goleador. Lo riporta calciomercato.it