Calciomercato Roma caccia al bomber | Zirkzee si complica per gennaio torna caldo un vecchio pupillo! Friedkin da il via libera per investire per la lotta scudetto

Calcionews24.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Roma, caccia al bomber: Massara accelera per consegnare a Gasperini il nuovo centravanti: dopo lo stop su Zirkzee. Trigoria è in fermento. Frederic Massara lavora senza sosta per regalare a Gasperini l’attaccante che manca per alimentare i sogni di una Roma sorprendente, oggi a un solo punto dalla vetta. La crisi di Ferguson e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato roma caccia al bomber zirkzee si complica per gennaio torna caldo un vecchio pupillo friedkin da il via libera per investire per la lotta scudetto

© Calcionews24.com - Calciomercato Roma, caccia al bomber: Zirkzee si complica, per gennaio torna caldo un vecchio pupillo! Friedkin da il via libera per investire per la lotta scudetto

Contenuti che potrebbero interessarti

calciomercato roma caccia bomberNuovo bomber Roma, arriva l’annuncio a sorpresa - Nei giorni scorsi vi abbiamo ragguagliato sulla pista che conduce in Brasile e più precisamente a San Paolo, dove Yuri Alberto continua a segnare con la maglia del Coritnhians. asromalive.it scrive

calciomercato roma caccia bomberCalciomercato Roma – Gasp ha deciso: 30 milioni per il bomber - La Roma continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Da msn.com

Calciomercato Roma, caccia alla punta: Zirkzee resta in cima alla lista, ma spuntano anche altri nomi nel mirino di Gasperini. La rivelazione - Calciomercato Roma, caccia alla punta: Zirkzee in pole position, ma ci sono altri nomi caldi nel mirino di Gian Piero Gasperini. Si legge su calcionews24.com

Calciomercato RomaCaccia al bomber scudetto: affare da 30 milioni - La Roma sta per mettere a referto un vero e proprio bomber di assoluto spessore, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli ... msn.com scrive

calciomercato roma caccia bomberCalciomercato Roma, a tutta birra Zirkzee! Pressing della squadra giallorossa per l’attaccante dello United - Calciomercato Roma: Gasperini punta Zirkzee per rinforzare l’attacco, ma gli occhi sono su Mainoo e Zirkzee Il calciomercato della Roma si preannuncia caldo, con il club giallorosso pronto a interveni ... Come scrive calcionews24.com

calciomercato roma caccia bomberCalciomercato Roma – Ranieri e Gasp, ecco il bomber: 5 nomi in lista - La Roma continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Roma Caccia Bomber