Calciomercato Napoli sprint per Mainoo | è l' uomo giusto per Conte
No, quello di lunedì sera a Milano, in occasione del Gran Galà del Calcio, non era il momento migliore per parlare di mercato. Eppure i protagonisti c'erano tutti, tutti allo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Calciomercato Napoli, sprint per Mainoo: è l'uomo giusto per Conte - No, quello di lunedì sera a Milano, in occasione del Gran Galà del Calcio, non era il momento migliore per parlare di mercato. Secondo ilmattino.it
Calciomercato Napoli, assalto al centrocampo: Mainoo prima scelta per Conte! Manna valuta due colpi a gennaio, ma resta il nodo Lucca - Calciomercato Napoli, emergenza in mediana: riattivati i contatti per Mainoo, con Manna che studia le alternative per Conte! Si legge su calcionews24.com
Sprint per Mainoo: deadline fissata a metà dicembre - Sprint per Mainoo: deadline fissata a metà dicembre Il Napoli accelera nella ricerca del nuovo centrocampista che dovrà rinforzare la squadra già nelle ... forzazzurri.net scrive
Sprint del Napoli per Mainoo, pronto l’affondo a gennaio per il centrocampista - Il centrocampista classe 2005 ha sempre fatto gola ad Antonio Conte grazie alle sue caratteristiche. Scrive internapoli.it
SKY – Calciomercato Napoli, per Mainoo ci vuole la scelta giusta. Guendouzi non fattibile - “Ieri al Gran Galà il ds Manna ha confermato che il focus del Napoli è per il centrocampo. Riporta iamnaples.it
GAZZETTA - Napoli, chieste informazioni per Mainoo, le ultime - La Gazzetta dello Sport scrive del mercato di gennaio: "La fretta, stavolta, non puo` essere cattiva consigliera e a inizio gennaio, ma proprio quando il 2026 sara` appena cominciato, il Napoli vorreb ... Secondo napolimagazine.com