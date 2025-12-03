Calciomercato Napoli idea Frattesi scartata? No ma per ora…

Calciomercato Napoli. La campagna di rafforzamento invernale del Napoli a centrocampo, resa urgente dall’emergenza infortuni che ha lasciato il reparto in affanno, spinge la dirigenza azzurra a sondare profili di alto livello per gennaio. Sebbene l’attenzione sia concentrata su piste estere più abbordabili, la suggestione più affascinante, riportata da Il Mattino, conduce direttamente in Serie A: il nome che tiene banco come possibile rinforzo di grande impatto è quello di Davide Frattesi. Definire Frattesi una “suggestione” è un termine che ne sottolinea l’elevata complessità. Per Manna e i suoi collaboratori, intavolare una trattativa per Frattesi rappresenterebbe uno sforzo diplomatico e finanziario di tutt’altro peso e spessore rispetto ad altre piste che il club partenopeo sta seguendo in queste settimane. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it