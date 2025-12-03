Calciomercato Milan il diavolo osserva | occhi puntati su Idzes del Sassuolo

Il calciomercato si sta avvicinando, e il Milan continua a lavorare per portare dei rinforzi a Milano: osservato Idzes del Sassuolo, la situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, il diavolo osserva: occhi puntati su Idzes del Sassuolo

I rossoneri vogliono anticipare il colpo bmbr.cc/91hg9xp #Calciomercato #Milan Vai su X

Calciomercato Milan, se Gimenez va via c’è Mateta: non rinnova con il Crystal Palace - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Milan, un attaccante nel mirino: la notizia - Alcuni osservatori sono già a lavoro Il Milan continua a scandagliare il panorama calcistico europeo alla ricerca di giovani talen ... Lo riporta milannews24.com

Calciomercato Milan, i rossoneri osservano da vicino quel giocatore: può essere un obiettivo? Le ultime - Le ultimissime Il calciomercato italiano si prepara a vivere settimane incandescenti e uno dei fronti ... Segnala calcionews24.com

Calciomercato Milan, Gimenez ai saluti: due club di Premier sul messicano - Santiago Gimenez prepara le valigie: due club di Premier League hanno chiesto informazioni sul bomber messicano. Come scrive spaziomilan.it

Palestra Milan, sfida al Napoli per il gioiello dell’Atalanta: valutazione monstre da parte degli orobici. Le cifre - Palestra Milan, il club osserva il talento del 2005 ma la richiesta dell’Atalanta frena gli entusiasmi: la concorrenza è alta e il prezzo spaventa Le strategie di calciomercato del Milan non smettono ... Secondo milannews24.com

Inter, spunta l'idea Vicario per il post-Sommer. Milan, caccia alla punta: Fullkrug o Mateta in e Gimenez out? - Vicario al Tottenham guadagna 2,5 milioni e ha un contratto fino al 2028: è una situazione "attaccabile" sul mercato, ma i problemi nerazzurri a ... Secondo eurosport.it

Calciomercato Milan, Sergio Ramos-Thiago Silva e sogno Mateta. Sorpresa Maignan... - Mosse, voci e trattative del Diavolo per gennaio - Una indiscrezione che scalda i cuori rossoneri, anche se ovviamente il nodo primario è che il Milan e Maignan trovino un accordo sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026, perché ovviamente ... Come scrive affaritaliani.it