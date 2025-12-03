Calciomercato Milan Gimenez verso l’addio? Agente a lavoro per trovare la nuova destinazione del messicano! Le indiscrezioni sul suo futuro

Il futuro di Santiago Gimenez al Milan sembra ormai scritto. L’attaccante messicano, classe 2001, arrivato in estate con grandi aspettative, viaggia verso un addio anticipato che potrebbe concretizzarsi già nella sessione invernale di mercato. Il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, Gimenez verso l’addio? Agente a lavoro per trovare la nuova destinazione del messicano! Le indiscrezioni sul suo futuro

Altre letture consigliate

Tresoldi chiama il Milan: «Guardo tutte le partite, magari il mio agente si muove». L'attaccante del Bruges sogna di seguire le orme di Jashari e apre clamorosamente al mercato. #Tresoldi #Milan #Calciomercato #Bruges #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Milan, Sergio Ramos-Thiago Silva e sogno Mateta. Sorpresa Maignan... - Mosse, voci e trattative per gennaio Vai su X

Calciomercato Milan: Gimenez verso l’addio, Tare studia tre alternative per gennaio! Tutti gli aggiornamenti - Le ultimissime Il futuro di Santiago Gimenez al Milan sembra ormai segnato. Secondo calcionews24.com

Milan, Gimenez fa spazio a un bomber di Serie A: Tare pronto a fare sul serio - Il Milan inizia a pensare al prossimo mercato invernale, Gimenez verso la cessione: attenzione al bomber della Serie A ... Si legge su spaziomilan.it

Calciomercato Milan: le tre alternative in caso di cessione di Gimenez - Il reparto offensivo del Milan resta sempre un tema caldo, tra rendimento insufficiente e decisioni delicate in vista del mercato invernale. notiziemilan.it scrive

Milan, Gimenez per la panchina e Rabiot per qualcosa di più? La gestione verso il derby con l'Inter - Rabiot e Gimenez non hanno preso parte all'amichevole con l'Entella per continuare a lavorare e recuperare in vista del derby con l'Inter ... calciomercato.com scrive

Milan, Gimenez verso l'addio e Leao sempre più attaccante centrale: e per la difesa spunta Sergio Ramos - Il Milan ha ritrovato in Leao un grande attaccante centrale grazie al lavoro di Allegri, e per la difesa spunta il nome di Sergio Ramos ... Segnala sport.virgilio.it

Calciomercato Milan, perché la situazione di Gimenez può cambiare le mosse di gennaio - Il Milan riflette con attenzione sul reparto offensivo: due attaccanti sono ancora senza gol in Serie A e si potrebbe intervenire a gennaio. notiziemilan.it scrive