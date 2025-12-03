Calciomercato Juve sorpasso Inter per il talento italiano? Ci sarebbe un ostacolo | le ultime sulla trattativa con l’Atalanta I bianconeri monitorano la situazione

Calciomercato Juve, Inter bloccata per il giovane Palestra. Il caso Lookman complica la trattativa con l’Atalanta: la Vecchia Signora è pienamente in corsa. Il calciomercato di gennaio vede la Juventus pienamente in corsa per un giovane talento che fa gola a tutte le big di Serie A. L’obiettivo è Marco Palestra, terzino destro classe 2005 di proprietà dell’ Atalanta e attualmente in forza al Cagliari. L’Inter ha mostrato l’intenzione di fare del giocatore una priorità, cercando di chiudere l’affare già a gennaio, come riportato dal Corriere della Sera. Tuttavia, la trattativa per i nerazzurri non sarà facile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, sorpasso Inter per il talento italiano? Ci sarebbe un ostacolo: le ultime sulla trattativa con l’Atalanta. I bianconeri monitorano la situazione

