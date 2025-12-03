Calciomercato Juve sono arrivati alla Continassa diversi sondaggi per quel giovane bianconero | la società alza il muro non si muoverà a gennaio

Calciomercato Juve, il centrocampista piace a tanti club che militano in Serie A: la società fa muro e respinge i sondaggi, per Spalletti è fondamentale. Le strategie del Calciomercato Juve in vista della sessione invernale sembrano delinearsi con chiarezza, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle risorse interne a centrocampo. Al centro delle discussioni c’è Fabio Miretti, che dopo un periodo complicato segnato da un lungo e fastidioso infortunio, è tornato a essere un elemento centrale nelle rotazioni di Luciano Spalletti. Il tecnico ha dimostrato di apprezzarne le qualità, schierandolo anche titolare e ricevendo risposte positive sul campo in termini di dinamismo e qualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, sono arrivati alla Continassa diversi sondaggi per quel giovane bianconero: la società alza il muro, non si muoverà a gennaio

