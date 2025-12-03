Calciomercato Juve LIVE | si studia il colpo dall’Inter novità su Maignan

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: si studia il colpo dall’Inter, novità su Maignan

Calciomercato Juve, la società lo blinda: niente addio a gennaio nonostante le tantissime voci, fiducia totale! Tutti i dettagli - Calciomercato Juve, nonostante le voci di addio la dirigenza non ha dubbi: l’attaccante non si muove, il club crede nel suo investimento Il gol vittoria segnato all’ultimo respiro nella trasferta norv ... Lo riporta juventusnews24.com

Serie A, Juventus-Cagliari LIVE dalle 18 - Cagliari, 13esima giornata di Serie ... Da msn.com

Juve, il rinnovo di Yildiz resta fermo. Milan: c'è Franculino per Allegri - Il turco vuole avvicinarsi ai 6 milioni di David, secondo più pagato alla Juventus dopo i 12 di Vlahovic. Segnala eurosport.it

Calciomercato Juve da panico, la decisione per gennaio è presa: Comolli irremovibile su come agire - Guai a volare con la fantasia, guai ad andare oltre coi sogni: a gennaio si farà quel che si può, e la Juve l’ha già chiarito internamente ed esternamente. Segnala tuttosport.com