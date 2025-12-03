Calciomercato Juve il Napoli rischia di anticipare i bianconeri sulle fasce Manna pronto ad intervenire già a gennaio | ecco quali sono i calciatori interessati

Calciomercato Juve, il Napoli punta Norton-Cuffy e Palestra. La corsa alla fascia si infiamma: Manna segue con insistenza l’esterno del Genoa per gennaio. Il Napoli continua a muoversi sul calciomercato alla ricerca di rinforzi, e i suoi obiettivi si sovrappongono a quelli della Juventu s. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il direttore sportivo Giovanni Manna mantiene aperti più tavoli, con particolare attenzione a due piste che restano tutt’altro che sopite per la corsia destra. In cima alla lista di Manna compare Brooke Norton-Cuffy, esterno del Genoa che ha attirato interesse crescente grazie alle sue qualità atletiche e alla duttilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il Napoli rischia di anticipare i bianconeri sulle fasce. Manna pronto ad intervenire già a gennaio: ecco quali sono i calciatori interessati

Contenuti che potrebbero interessarti

Calciomercato Juve, le ultime Bernabè nega di conoscere i rumors - facebook.com Vai su Facebook

#Juventus su #Cresswell, osservatori a #VeronaParma per #Bernabé e #Giovane [Tuttosport] #calciomercato #Juve calciomercato.com/liste/juventus… Vai su X

Infortunio Gatti e ansia Juve: salta solo il Napoli? - Juventus Calciomercato: scopri tutte le notizie esclusive in tempo reale e resta aggiornato su trasferimenti, partite e giocatori della Juventus ... Come scrive calciomercato.it

Mercato Juventus, nel mirino l’ex Napoli scartato da Antonio Conte - I bianconeri stanno riflettendo sui possibili rinforzi in difesa a gennaio: c'è un nome nuovo che sta convincendo gli osservatori ... Segnala sportal.it

Calciomercato, il Napoli su due obiettivi Juve - Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo a centrocampo, ma non si esclude un intervento anche sulla corsia destra. tuttojuve.com scrive

Calciomercato Juventus, delineata la strategia per gennaio: servono occasioni low cost, due i sogni a centrocampo. Tutti i dettagli - Calciomercato Juventus, Ceccarini analizza le mosse invernali: no a spese folli da 40 milioni, servono occasioni per alzare il livello La vittoria ottenuta in Norvegia nella sfida Bodo Glimt Juve ha p ... Segnala juventusnews24.com

Dalla Juve al Napoli: 30 milioni a gennaio - Tornata alla vittoria in campionato grazie alla doppietta di Yildiz, la Juventus ha messo in mostra anche contro il Cagliari le ormai ataviche lacune presenti nella rosa attuale. Riporta juvelive.it

Juventus, Gatti che guaio: dopo Rugani e Vlahovic nuovo ko, trovato sostituto sul mercato - Gatti infortunatosi contro l'Udinese, dovrà operarsi e tornerà solo l'anno prossimo, Comolli pensa a Christensen del Barcellona per la difesa della Juventus ... Riporta sport.virgilio.it