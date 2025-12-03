Calciomercato Inter spunta la concorrenza per Mlacic | c’è già l’offerta

Calciomercato Inter. Il nome del momento in casa Inter è quello di Branimir Mlacic, difensore centrale di appena diciotto anni che, in soli cinque mesi, è riuscito ad attirare l’attenzione delle principali cinque leghe del continente. La sua rapida ascesa e le sue prestazioni hanno acceso un’asta internazionale, rendendolo uno dei profili più caldi della prossima finestra di trasferimenti. La corsa per assicurarsi le prestazioni del giovane centrale è entrata nel vivo, delineando un duello tra due storiche società del calcio continentale. Da un lato c’è l’ Inter, che ha manifestato apertamente il suo interesse, e dall’altro l’ Olympique Marsiglia, intenzionato a non farsi scappare il talento croato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it