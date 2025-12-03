Calciomercato Inter spunta la concorrenza per Mlacic | c’è già l’offerta

Ilnerazzurro.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Inter. Il nome del momento in casa Inter è quello di Branimir Mlacic, difensore centrale di appena diciotto anni che, in soli cinque mesi, è riuscito ad attirare l’attenzione delle principali cinque leghe del continente. La sua rapida ascesa e le sue prestazioni hanno acceso un’asta internazionale, rendendolo uno dei profili più caldi della prossima finestra di trasferimenti. La corsa per assicurarsi le prestazioni del giovane centrale è entrata nel vivo, delineando un duello tra due storiche società del calcio continentale. Da un lato c’è l’ Inter, che ha manifestato apertamente il suo interesse, e dall’altro l’ Olympique Marsiglia, intenzionato a non farsi scappare il talento croato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

calciomercato inter spunta concorrenzaIdea Vicario, Vlahovic torna a marzo, oggi la Juve con Openda e David - Sommer Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo e la dirigenza nerazzurra è alla ricerca ... Segnala tuttojuve.com

calciomercato inter spunta concorrenzaMercato Inter, spunta un nome nuovo per prendere il posto di Sommer - Da qui la necessità di trovare l'erede giusto. Da sportal.it

calciomercato inter spunta concorrenzaMercato Inter, spunta una CLAMOROSA idea per i nerazzurri! E’ lui la scelta per il post Sommer: dall’Argentina non hanno dubbi - Mercato Inter, ipotesi sorprendente per il dopo Sommer: dall’Argentina indicano già il nuovo numero uno nerazzurro Il calciomercato internazionale potrebbe presto scuotere la Serie A con un nome di gr ... Secondo calcionews24.com

Inter, colpo scudetto in attacco: 20 milioni e bye bye concorrenza - L’Inter vive giorni complicati e, mentre esplode il caso Lautaro, spunta una soluzione di mercato che potrebbe cambiare tutto. Si legge su ilpallonaro.com

L’Inter sta già lavorando al grande colpo a zero per il 2026: svelato il nome - La dirigenza dell’Inter è già al lavoro in vista delle prossime sessione di calciomercato. Si legge su calciomercato.it

Caprile lascerà il Cagliari? Spunta fuori questa nuova indiscrezione. La situazione dei rossoblu - Caprile nel mirino dell’Inter: il portiere del Cagliari protagonista di un’interessante sfida di mercato Il Calciomercato Cagliari potrebbe vivere uno degli sviluppi più interessanti nelle prossime se ... Si legge su calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Spunta Concorrenza