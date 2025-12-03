Calciomercato Inter spiraglio per Vicario | lo scenario al Tottenham apre la porta al grande ritorno in Serie A
Inter News 24 Calciomercato Inter, Vicario pensa all’addio agli Spurs: i nerazzurri pronti a inserirsi per il dopo Sommer. Il calciomercato Inter osserva con crescente attenzione la situazione di Guglielmo Vicario, sempre più al centro delle turbolenze del Tottenham. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli ultimi eventi in Premier League hanno creato un vero e proprio spiraglio che i nerazzurri intendono sfruttare in vista dell’estate. Il portiere italiano sta vivendo settimane complicate: la papera contro il Fulham di sabato scorso ha scatenato critiche feroci da parte dei tifosi degli Spurs, che non lo avevano mai contestato in modo così pesante. 🔗 Leggi su Internews24.com
