Calciomercato Inter Se Frattesi parte Chivu cambia | fari su Frendrup

Inter News 24 Calciomercato Inter, scenari aperti a gennaio: Frattesi può partire e spunta il nome Frendrup? La strategia di Ausilio per gennaio. Il tema centrocampo torna centrale in casa Inter, con possibili sviluppi già nella sessione invernale. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, durante il Gran Galà AIC di lunedì il direttore sportivo Piero Ausilio ha chiuso la porta a ogni nuovo ingresso per gennaio. Una dichiarazione netta, ma accompagnata da una precisazione decisiva: tutto potrebbe cambiare se qualcuno dovesse chiedere la cessione. E il nome caldo, inevitabilmente, è quello di Davide Frattesi, mezzala classe 1999 che sta vivendo settimane complesse. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Se Frattesi parte Chivu cambia: fari su Frendrup

