Calciomercato Inter presa una decisione su Acerbi e De Vrij

Entrambi sono arrivati dalla Lazio. Storie diverse di calciomercato, stesso dualismo condiviso con la maglia dell’Inter: a giugno però sia Francesco Acerbi che Stefan de Vrij potrebbero salutare l’ombra nerazzurra della Madoninna. Calciomercato Inter: Acerbi e De Vrij sono in scadenza Sia l’ex nazionale azzurro che l’olandese hanno il contratto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, presa una decisione su Acerbi e De Vrij

Contenuti che potrebbero interessarti

Calciomercato Napoli, è Frattesi il primo nome: richiesta CHOC dell'Inter Ecco le cifre: https://tinyurl.com/mvf8udbv - facebook.com Vai su Facebook

Attenzione al prossimo #calciomercato estivo bmbr.cc/vjn5lsy #Inter #FabrizioRomano #Marotta #3dicembre Vai su X

Riscatto Esposito: il Cagliari ha preso una decisione. Ecco cosa filtra - Riscattto Esposito, è stata svelata la decisione presa dal Cagliari per il futuro dell’attaccante di proprietà dell’Inter di Marotta. Segnala cagliarinews24.com

Caprile Inter, l’errore di Sommer col Milan spinge i nerazzurri a cercare un nuovo portiere: le ultime - Caprile Inter: dopo l’errore di Sommer di ieri nel derby, di fatto, in casa interista è stata presa una decisione molto importante L’aria si fa tesa in casa Inter. Da cagliarinews24.com

Calciomercato Inter, Calhanoglu lascerà i nerazzurri. Ecco la situazione attuale del centrocampista - Il punto Il nome di Calhanoglu torna prepotentemente al centro del dibattito lega ... Secondo calcionews24.com

Come funziona il Calciomercato - Scopri gli insights e diventa un esperto con gli approfondimenti di Tuttosport ... Scrive tuttosport.com

Romano svela: “Non è ancora detto l’addio di questo giocatore” - L’esterno brasiliano non ha fin qui ripagato le attese e secondo l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, un suo addio a gennaio è possibile ma l’ Inter non ha ancora preso nessuna decisione definitiva. Scrive passioneinter.com

Sergio Ramos vuole tornare in Europa e sogna i Mondiali: occasione per la Serie A? Milan, Inter e Juventus, ecco a chi servirebbe - Sergio Ramos ha deciso di lasciare il Monterrey a fine anno: ecco a quali big del nostro campionato potrebbe servire un innesto d'esperienza in difesa. Scrive msn.com