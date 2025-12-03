Calciomercato Inter nuovi radar sulla Croazia | i nerazzurri mettono nel mirino Mlacic

Inter News 24 Calciomercato Inter, interesse concreto per Mlacic: il giovane centrale dell’Hajduk è il primo nome per la difesa del futuro. L’Inter torna a guardare con decisione alla Croazia, territorio che negli ultimi anni ha più volte offerto profili ideali per costruire e rinnovare la rosa nerazzurra. In vista delle prossime sessioni di mercato, la dirigenza ha individuato un nuovo talento da monitorare con grande attenzione: Branimir Mlacic, difensore centrale classe 2007 dell’ Hajduk Spalato, oggi considerato uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama balcanico. A riportarlo è il Corriere dello Sport, confermando come il ragazzo sia entrato in modo concreto nei piani di viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

