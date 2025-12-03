Calciomercato Inter nuovi radar sulla Croazia | i nerazzurri mettono nel mirino Mlacic

Internews24.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Calciomercato Inter, interesse concreto per Mlacic: il giovane centrale dell’Hajduk è il primo nome per la difesa del futuro. L’Inter torna a guardare con decisione alla Croazia, territorio che negli ultimi anni ha più volte offerto profili ideali per costruire e rinnovare la rosa nerazzurra. In vista delle prossime sessioni di mercato, la dirigenza ha individuato un nuovo talento da monitorare con grande attenzione: Branimir Mlacic, difensore centrale classe 2007 dell’ Hajduk Spalato, oggi considerato uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama balcanico. A riportarlo è il Corriere dello Sport, confermando come il ragazzo sia entrato in modo concreto nei piani di viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter nuovi radar sulla croazia i nerazzurri mettono nel mirino mlacic

© Internews24.com - Calciomercato Inter, nuovi radar sulla Croazia: i nerazzurri mettono nel mirino Mlacic

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

calciomercato inter nuovi radarCalciomercato Inter, possibile un grande colpo direttamente a gennaio: l’indiscrezione e cosa filtra da Appiano Gentile - Ecco le ultime sul futuro del club di viale della Liberazione Nel pieno dell’attesa per il Derby della Madonnin ... Da calcionews24.com

Inter, due piste di mercato: radar accesi su un portiere e un esterno destro - Il portiere, in forza al Tottenham, rappresenta una sorta di rimpianto per i nerazzurri, che nell’estate del 2023 lo avevano pratica ... Riporta msn.com

“Tre nuovi titolari all’Inter”: anche Calhanoglu perde il posto - Il punto sul calciomercato nerazzurro nell’episodio di ‘Ti Amo Calciomercato’: il 2026 sarà un anno di grossi cambiamenti per l’Inter Nuova puntata di ‘Ti Amo Calciomercato’ sul canale Youtube di ... Come scrive calciomercato.it

Frendrup resta di moda: nuovi contatti con Inter e Roma | CM.IT - Inter e Roma continuano a monitorare da vicino le prestazioni di Morten Frendrup. calciomercato.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Nuovi Radar