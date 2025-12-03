Calciomercato Inter il retroscena che ha cambiato una carriera | il racconto di Pisacane

Inter News 24 Calciomercato Inter, Pisacane svela i dettagli del passaggio di D’Ambrosio: quella trattativa gli ha rivoluzionato la vita. Il mondo del calcio è fatto di storie, incontri e momenti che possono cambiare per sempre il percorso di un giocatore, ma anche quello di chi ne cura gli interessi. È il caso di Vincenzo Pisacane, procuratore che nel podcast di Giacomo Freddi ha ripercorso uno degli snodi più significativi della sua carriera: la trattativa che portò Danilo D’Ambrosio, allora terzino del Torino, a vestire la maglia dell’Inter. Un trasferimento che, come racconta Pisacane, non fu affatto semplice e che segnò uno spartiacque decisivo nella sua vita professionale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il retroscena che ha cambiato una carriera: il racconto di Pisacane

