Calciomercato Inter | Ederson tentato dall’Arabia?

Calciomercato Inter. Ederson, il dinamico mediano brasiliano, è destinato a essere uno dei protagonisti indiscussi delle prossime sessioni di calciomercato. Il suo addio alla Dea è sempre più probabile, con l’agente del giocatore che avrebbe già comunicato l’intenzione di cambiare aria. Le grandi prestazioni con la maglia nerazzurra hanno acceso i riflettori su di lui. Nonostante l’enorme potenziale e l’interesse crescente, i tifosi atalantini possono stare tranquilli almeno per i prossimi mesi. L’orientamento del club bergamasco è chiaro e fermo: Ederson non sarà ceduto durante la finestra di mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

