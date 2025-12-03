Calciomercato Inter Ausilio ha ingannato tutti | ecco i nomi caldi in casa nerazzurra

di Angelo Ciarletta Calciomercato Inter, Piero Ausilio ha ingannato tutti al Gran Galà del Calcio. Ecco i nomi caldi in casa nerazzurra per gennaio e non solo. Il direttore sportivo dell’ Inter, Piero Ausilio, ha tentato di chiudere in maniera categorica ogni speculazione sul mercato di gennaio durante il Gran Galà del Calcio. Il dirigente nerazzurro ha ostentato sicurezza, dichiarando che la rosa attuale è forte e non necessita di ritocchi, sottolineando il cambio di strategia rispetto agli anni dei parametri zero. Ausilio ha promosso l’attuale organico, definendo i giocatori come “alternative” e non “seconde linee”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio ha ingannato tutti: ecco i nomi caldi in casa nerazzurra

