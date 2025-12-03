Calciomercato Como Nico Paz e quello che sarà il suo futuro Sentite cosa ha detto la società!

Calciomercato Como: Ludi chiarisce le strategie e il futuro del club. La situazione non lascia dubbi Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha fatto il punto sul progetto sportivo del club e sulle strategie di mercato, intervenendo ai microfoni di Radio Sportiva. In un periodo di indiscrezioni e voci sul futuro dei giovani talenti, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Como, Nico Paz e quello che sarà il suo futuro. Sentite cosa ha detto la società!

