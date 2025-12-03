Calcio Uisp Zanzbusters e Metato si confermano leader

Le intense pioggia delle ultime settimane stravolgono il calendario Uisp, con partite rimandate in sequenza e squadre costrette a giocare anche due partite a distanza di pochi giorni l’una dall’altra. Girone A. Sugli scudi lo Zanzbusters Fdm che fa suo lo scalpo dello Sconvolts, vice campione in carica, per 4-1. Super Mussi mette a segno una tripletta, ma c’è gloria anche per Benedetti. Per gli sconfitti sigla Rebughini. Poi arriva il 2-2 contro il Nuovo Panificio Carlotta con la doppietta di Cipriani che impatta i centri di Del Soldato e Scatena. Lo Sconvolts si rifà dilagando 7-1 contro il Ctz Dlf con Tedeschi, Benassi, Ricci, Bazzichi, Rebughini e Barbini 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp. Zanzbusters e Metato si confermano leader

