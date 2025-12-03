Calcio inchiesta sui finanziamenti pubblici | perquisita la sede della Ternana

Terni, 3 dicembre 2025 - C'è anche la sede della Ternana Calcio tra le 52 perquisizioni della Guardia di Finanza scattate questa mattina, 3 dicembre, nell'ambito dell' indagine sui finanziamenti ad alcune società di calcio, tra cui anche Ancona e Triestina. Lo riporta l'Agi sottolineando che l’indagine è della procura di Roma. Nell’indagine si procede per il reato di indebita percezione di finanziamenti pubblici e l'attività riguarda una cinquantina di soggetti tra persone fisiche e società. L'indagine verte su finanziamenti ottenuti dalle aziende e arrivati da un istituto di credito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio, inchiesta sui finanziamenti pubblici: perquisita la sede della Ternana

