Calcio In Prima Categoria si gioca il recupero della 9ª giornata ore 20 Derby incandescente al Calani tra Mulazzo e Carrarese Giovani
Mulazzo e Carrarese Giovani questa sera alle 20 recuperano la nona giornata d’andata del campionato di Prima Categoria. Match, quello in programma al “Calani“, che mette di fronte due squadre con obiettivi opposti: i rossoblù sono alla ricerca di quei punti per arrivare quanto prima alla salvezza, di contro i marmiferi cercano l’intera posta in palio per riportarsi ad una sola lunghezza dalla coppia regina del torneo Porcari e Atletico Lucca (22 punti). "Per noi – ha detto, ieri, il vicepresidente Jacopo Uberti – sarà una partita molto difficile. Le esigenze di classifica, nel caso nostro opposte a quelle dei marmiferi, non ci regalano nessuna facilitazione, anzi, giocheremo contro una squadra arrabbiatissima, ovviamente sul piano mentale, che vorrà rimettere in moto un motore che nelle ultime due giornate ha raccolto un solo punto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
