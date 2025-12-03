Calcio dilettanti | stasera Coppa e recuperi di campionato Sei reggiane in campo Guastalla vuole gli ottavi

Mercoledì (ore 20.30) fra Coppa e recuperi di campionato per una sestina di team reggiani. Dopo aver riassaporato il successo grazie al blitz di Sorbolo con reti dei punteros Giberti e Grassi, l’ Atletico Bibbiano Canossa ritorna al "Bedogni" per affrontare il Viadana: in palio l’accesso agli ottavi di finale della Coppa Emilia di Prima categoria. Stesso obiettivo anche per il Guastalla che viaggia sul sintetico del Nonantola, formazione del girone D. Fra le mura amiche del "Guido Nasi" lo United Albinea che attende la Modenese, altra big del girone C guidato dalla Rubierese. Derby con tanti ex di turno, a partire dal direttore sportivo locale Andrea Soffientini, fra Atletic Progetto Montagna e Real Casina che giocano in anticipo il primo dei quarti di finale della Coppa Emilia di Seconda categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti: stasera Coppa e recuperi di campionato. Sei reggiane in campo Guastalla vuole gli ottavi

News recenti che potrebbero piacerti

Questa sera a Zona D – Il calcio dei dilettanti analizziamo l’ultima giornata di Serie D! In studio il direttore sportivo Antonio Morelli , protagonista lo scorso anno alla Vigor Lamezia, e in collegamento da Reggio, il giornalista Dario Baccellieri . Con loro comm - facebook.com Vai su Facebook

Calcio dilettanti: stasera Coppa e recuperi di campionato. Sei reggiane in campo Guastalla vuole gli ottavi - 30) fra Coppa e recuperi di campionato per una sestina di team reggiani. Segnala msn.com

Coppa Promozione e Prima: derby Colorno-FFM e Cervo-Fidenza, Solignano a Ziano - Prima settimana di dicembre subito ricca di impegni per il calcio dilettanti che, oltre alla finestra di mercato, pensa anche alle gare di Coppa. Da sportparma.com

Calcio dilettanti, il mercoledì di Coppa – Spareggio Marmirolo-Serenissima, il Borgo Virgilio chiede strada all’Acquanegra - Mantova Cinque squadre virgiliane tornano in campo questa sera (alle 20. Lo riporta vocedimantova.it

Coppa Italia oggi in TV, dove vedere le partite in programma: si comincia con Atalanta-Genoa - Coppa Italia, il programma di oggi: orari, partite e dove vedere in TV e streaming gli ottavi di finale. Si legge su fanpage.it

Coppa Promozione: tris dal Bibbiano, il Carignano esce ai sedicesimi - Serata di Coppa per le squadre di Promozione, con i sedicesimi di Coppa Italia – Memorial “Minetti” da poco conclusi. Si legge su sportparma.com

Su che canale vedere in tv la Coppa Italia di calcio: orari partite 2-4 dicembre, programma, streaming - Il turno di Serie A non è ancora chiuso, visto che stasera a sfidarsi vi saranno Bologna e Cremonese, eppure il calcio domestico è già proiettato in ... Si legge su oasport.it