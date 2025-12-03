Calcio Coppa Italia Napoli-Cagliari 10-9 dcr azzurri ai quarti

Roma, 3 dic. (askanews) – Il Napoli conquista un posto nei quarti di finale di Coppa Italia battendo il Cagliari 10-9 dopo una sequenza lunghissima dagli 11 metri. Prima della mezz’ora il Napoli l’aveva sbloccata con un colpo di testa di Lucca, nella ripresa l’ingresso di Esposito e il pareggio al 67? che aveva prolungato la sfida ai calci di rigore. Dal dischetto decisivo l’errore di Luvumbo ed il gol di Buongiorno. Ora gli azzurri affronteranno la vincente di Fiorentina-Como. Juventus-Udinese 2-0, qual. Juventus Atalanta-Genoa 4-0, qual. Atalanta Napoli-Cagliari 10-9 dcr (1-1 reg.), qual. Napoli Inter-Venezia (mercoledì 3 dicembre ore 21) Bologna-Parma (giovedì 4 dicembre ore 18) Lazio-Milan (giovedì 4 dicembre ore 21) Roma-Torino (martedì 13 gennaio ore 21) Fiorentina-Como (martedì 27 gennaio ore 21) I possibili quarti (da mercoledì 4 febbraio 2026 a mercoledì 11 febbraio 2026) BolognaParma-LazioMilan Juventus-Atalanta InterVenezia – RomaTorino Napoli – FiorentinaComo Semifinali andata: mercoledì 4 marzo 2026. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

