Calcio Coppa Italia Atalanta-Genoa 4-0 Dea contro la Juve

Ildenaro.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 3 dic. (askanews) – Buona la prima per l’Atalanta in Coppa Italia. Laformazione bergamasca debutta nella competizione con un netto 4-0 sul Genoa negli ottavi di finale, imponendosi alla New Balance Arena. Djimsiti apre le marcature al 19?, poi al 36? i rossoblù restano in dieci per l’espulsione diretta di Fini. Nella ripresa la Dea mette al sicuro il risultato con i gol di de Roon al 54?, Pasalic all’82’ e Ahanor al 91?. Genoa fuori dalla competizione, mentre l’Atalanta vola ai quarti dove affronterà la Juventus. Questi i risultati ed il tabellone degli ottavi di Coppa Italia: Juventus-Udinese 2-0, qual. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

calcio coppa italia atalantaSarà Atalanta-Juventus a febbraio in Coppa Italia: poker senza storia al Genoa - già reduci dai successi su Eintracht Francoforte in Champions e Fioren ... Si legge su tuttosport.com

calcio coppa italia atalantaAtalanta-Genoa: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - Palladino e De Rossi, recentemente arrivati sulle panchine della Dea e del Grifone, si contenderanno l’accesso ai quarti di finale ... Secondo tuttosport.com

calcio coppa italia atalantaCoppa Italia: 4-0 al Genoa, Atalanta ai quarti - 0 contro il Genoa e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà la Juventus. Lo riporta rainews.it

calcio coppa italia atalantaCoppa Italia, Atalanta-Genoa 4-0: poker e quarti di finale per la Dea - La Dea ha dominato il match e firmato il successo con le reti di Djimsiti, De Roon, Pasalic e Ahanor. Secondo fantacalcio.it

Calcio, Coppa Italia, Atalanta-Genoa 4-0, Dea contro la Juve - Laformazione bergamasca debutta nella competizione con un netto 4- Da askanews.it

calcio coppa italia atalantaCoppa Italia, Atalanta-Genoa: dove vederla in tv e orario, Mediaset o Rai - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per gli ottavi di finale della competizione tricolore: le probabili scelte di Palladino e De Rossi ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Coppa Italia Atalanta