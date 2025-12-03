Calcio Coppa Italia Atalanta-Genoa 4-0 Dea contro la Juve

Roma, 3 dic. (askanews) – Buona la prima per l’Atalanta in Coppa Italia. Laformazione bergamasca debutta nella competizione con un netto 4-0 sul Genoa negli ottavi di finale, imponendosi alla New Balance Arena. Djimsiti apre le marcature al 19?, poi al 36? i rossoblù restano in dieci per l’espulsione diretta di Fini. Nella ripresa la Dea mette al sicuro il risultato con i gol di de Roon al 54?, Pasalic all’82’ e Ahanor al 91?. Genoa fuori dalla competizione, mentre l’Atalanta vola ai quarti dove affronterà la Juventus. Questi i risultati ed il tabellone degli ottavi di Coppa Italia: Juventus-Udinese 2-0, qual. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

