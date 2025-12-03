Calcio | a Chieti le gare dell’Europeo Under 19 femminile 2029

Si giocherà in Italia l’Europeo di calcio under 19 femminile che si disputerà nel 2029. La Figc organizzerà l'evento in collaborazione con l’Abruzzo e le Marche. La comunicazione ufficiale è arrivata quest’oggi dal comitato esecutivo Uefa, riunito a Nyon, che ha assegnato al nostro Paese la fase. 🔗 Leggi su Chietitoday.it