Cala la compagna dal quarto piano per svegliare il pusher addormentato | lei cade e muore chiesti 15 anni di carcere
Inizialmente si pensava che Dorin Nemtelea avesse spinto Angelina Soares De Souza giù dal balcone dopo una lite. La ricostruzione fatta dalle indagini però, racconta un'altra storia: ora l'uomo rischia quindici anni di carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
