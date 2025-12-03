Cala la compagna dal quarto piano per svegliare il pusher addormentato | lei cade e muore chiesti 15 anni di carcere

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizialmente si pensava che Dorin Nemtelea avesse spinto Angelina Soares De Souza giù dal balcone dopo una lite. La ricostruzione fatta dalle indagini però, racconta un'altra storia: ora l'uomo rischia quindici anni di carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

cala compagna quarto pianoCala la compagna dal quarto piano per svegliare il pusher addormentato: lei cade e muore, chiesti 15 anni di carcere - Inizialmente si pensava che Dorin Nemtelea avesse spinto Angelina Soares De Souza giù dal balcone dopo una lite ... fanpage.it scrive

La morte di Angelina a Ostia, “Non fu spinta, ma calata dalla finestra”: chiesti 15 anni per il compagno - Angelina non fu lanciata dalla finestra del quarto piano dopo una lite ma calata per raggiungere il terzo. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cala Compagna Quarto Piano