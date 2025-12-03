Cagliari–Roma duello ad alta intensità tra Pisacane e Gasperini | letture ritmi e duelli chiave
Cagliari–Roma non arriva come una semplice tappa della quattordicesima giornata, ma come un crocevia tecnico per entrambe. Pisacane, che ha fissato il suo 3-5-2 come struttura identitaria, costruisce un Cagliari verticale e fisico, mentre Gasperini presenta una Roma impostata sul 3-4-2-1, un sistema che unisce i suoi principi di sempre come le marcature preventive, aggressività alta, uomo su uomo a una squadra che sta ancora assimilando automatismi e intensità. È una partita che vive su un equilibrio sottile: da un lato il Cagliari che ha bisogno di ritmo e seconde palle per fare male, dall’altro la Roma che prova a scardinare la gara attraverso le sue progressioni centrali e la qualità del trio Soulé–Pellegrini–Dybala alle spalle dell’unica punta virtuale del sistema. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Argomenti simili trattati di recente
Roma, quale sarà lo schieramento anti Cagliari scelto da Gasp? https://www.romanews.eu/roma-quale-sara-lo-schieramento-anti-cagliari-scelto-da-gasp-formazione/ #ASRoma #RomanewsEU Vai su Facebook
Cagliari-Roma: settore ospiti già sold out bit.ly/4p5Y5JD #AsRoma Vai su X