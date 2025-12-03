Cagliari Pisacane ammette | Contro le grandi squadre come le partite con Juve e Napoli paghi gli errori che commetti

Conferenza stampa di Fabio Pisacane: l’allenatore del Cagliari commenta la sconfitta di Coppa Italia contro il Napoli Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida disputata allo stadio Diego Armando Maradona. Il match contro il Napoli di Antonio Conte, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari, Pisacane ammette: «Contro le grandi squadre, come le partite con Juve e Napoli, paghi gli errori che commetti»

