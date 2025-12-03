Cacciari zittisce la Piccolotti | Qualsiasi forma di censura

Va ospite a Otto e mezzo su La7, Massimo Cacciari, ma prima di intervenire nel salotto televisivo di Lilli Gruber il filosofo parla all'agenzia Adnkronos e in pochi secondi stronca l'ultima polemica degli anti-fascisti. Da qualche ora tiene banco il boicottaggio della fiera romana Più Libri Più Liberi, colpevole di ospitare una piccola casa editrice, Passaggio al Bosco, accusata dalla sinistra di fare propaganda neo-fascista e neo-nazista. Per questo il celebre fumettista Zerocalcare ha annunciato che ritirerà la propria presenza all'evento e lo stesso Comune di Roma, a guida Pd, non sarà all'apertura della kermesse in segno di protesta per la deriva "nera". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

