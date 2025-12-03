Caccia ai cervelli meno tasse per chi lavora in Sicilia | con la residenza rimborso del 50% dell’Irpef

Per stimolare il rientro dei cervelli fuggiti all’estero, implementare il lavoro agile e agevolare il sistema immobiliare, la Sicilia punta la carta degli incentivi. Lo fa con una noma approvata in commissione Bilancio dell’Ars e inserita nella manovra di stabilità che arriverà in aula nei prossimi giorni. «Molte aziende, soprattutto multinazionali, consentono oggi, quando addirittura non lo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caccia ai "cervelli", meno tasse per chi lavora in Sicilia: con la residenza rimborso del 50% dell’Irpef

Altri contenuti sullo stesso argomento

Questo, almeno, quello che ha riferito l'assessore regionale alla Caccia e Pesca, Cristiano Corazzari. "Abbiamo rilasciato l'autorizzazione”, ha sottolineato. Intanto continua a tenere banco il caso, avvenuto lo scorso dicembre - facebook.com Vai su Facebook

Caccia ai 'cervelli', meno tasse per chi lavora in Sicilia - Per stimolare il rientro dei cervelli fuggiti all'estero, implementare il lavoro agile e agevolare il sistema immobiliare, la Sicilia punta la carta degli incentivi. Da ansa.it

Tajani difende le banche: «No tasse sugli extraprofitti, i pizzicotti non servono» - «Attenzione: la caccia a loro significa dare la caccia al sistema industriale e imprenditoriale italiano». ilmessaggero.it scrive

Meno tasse su tredicesima e straordinari: ecco l'ipotesi allo studio e gli effetti sugli stipendi - La maggioranza di governo discute sulle proposte per sostenere il ceto medio attraverso la fiscalità, e ottenere una busta paga ... Si legge su rainews.it