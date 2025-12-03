Caccia ai caccia Mosca arma i droni kamikaze con missili anti-aerei

Dal teatro ucraino arriva la notizia di una nuova evoluzione del famigerato drone kamikaze Shahed-136. Un video diffuso dall’Ong ucraina Sternenko Community Foundation mostra infatti uno dei sistemi unmanned di progettazione iraniana, abbattuto dalla contraerea ucraina, che monta immediatamente sopra il suo muso un missile aria-aria R60 caricato su una rotaia di lancio. Il R-60 (conosciuto anche in Occidente come Aa-8 Aphid) è un missile a ricerca termica di epoca sovietica che vanta dimensioni particolarmente compatte rispetto alla media di questa tipologia di missili, rendendolo particolarmente adatto ad un uso su sistemi più piccoli rispetto ai velivoli ad ala fissa per cui è stato originariamente concepito, anche se potrebbero esserci delle conseguenze dal punto di vista della stabilità o della manovrabilità. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Caccia ai caccia. Mosca arma i droni kamikaze con missili anti-aerei

Contenuti che potrebbero interessarti

"Invasione" di cinghiali e ungulati: la #caccia è davvero l'unica soluzione? Puntata di Siamo Noi alle 15.15 in diretta su #TV2000 con Domenico Aiello WWF Italia, Antonio Cianciullo e Christian Maffei Arcicaccia Nazionale. #canale28 | 157 Sky | #Play2000 - facebook.com Vai su Facebook

"Invasione" di #cinghiali e #ungulati: la #caccia è davvero l'unica soluzione? Puntata di @siamonoitv2000 alle 15.15 in diretta su #TV2000 con Domenico Aiello @WWFitalia, @AntCianciullo e Christian Maffei @arcicaccia. #canale28 | 157 Sky | #Play2000 Vai su X

Mosca consegna i primi Su-57 all’Algeria, primo Paese africano a schierare caccia di quinta generazione - 57 La Russia ha ufficialmente consegnato all’Algeria i primi due caccia Su- infodifesa.it scrive

Droni navali ucraini abbattono due caccia russi: nuova minaccia per Mosca - Missili lanciati da piccoli battelli telecomandati colpiscono due Flanker sul Mar Nero: l’arma segreta di Kiev che rivoluziona la guerra aerea L’idea è semplice quanto micidiale, per certi versi ... Da panorama.it

Su-35, il primo caccia russo è arrivato in Algeria: ecco come i nuovi aerei rafforzano gli accordi con Mosca (dopo i Su-57) - 35 è arrivato lo scorso 5 marzo presso la base aerea algerina di Ain Beida/Oum el Bouaghi. Da ilmessaggero.it

Alaska, caccia Usa intercettano aerei russi. Nato: jet Mosca vicino a spazio aereo lettone - Caccia e bombardieri americani ieri si sono alzati in volo per identificare e intercettare quattro aerei da guerra russi che volavano vicino all'Alaska. Segnala tg24.sky.it

Caccia militari russi intercettati in Alaska e Lettonia. Mosca: “Se abbattuti sarà guerra” - Il NORAD, acronimo di North American Aerospace Defense Command, ha reso noto di aver intercettato quattro aerei militari russi nello spazio aereo internazionale vicino all’Alaska. blitzquotidiano.it scrive

Mig-31 russi in spazio Nato per 12 minuti, intercettati da F35 italiani, Mosca nega: “Nessuno sconfinamento” - 31 che nelle scorse ore hanno sconfinano sui cieli dell’Estonia e cioè in territorio Nato. Come scrive fanpage.it