Buonfiglio alla camera ardente di Pietrangeli | La sua storia non morirà mai

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio si è espresso così in ricordo di Nicola Pietrangeli, campione di tennis italiano venuto a mancare qualche giorno fa. In occasione della sua camera ardente presso il foro italico, molti grandi nomi dello sport hanno preso parola per commemorarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

