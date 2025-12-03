Buon compleanno Angela Luce Daryl Hannah Anna Billò…

Buon compleanno Roberto Menia, Pier Ferdinando Casini, Angela Luce, Mario Borghezio, Marco Revelli, Gianni de Magistris, Luigi d’Ambrosio Lettieri, Daryl Hannah, Anna Billò, Basilio Catanoso, Andrea Lazzari, Valeria Pirone, Michela Quattrociocche, Mattia Pesce, Gianluca di Gennaro, Fausto Rossi. Oggi 3 dicembre compiono gli anni: Guido Manusardi, pianista, compositore; Tito Corsi, ex calciatore, allenatore, dirigente; Angela Luce, cantante, attrice; Mauro Galligani, fotoreporter; Umberto Risi, ex atleta; Giovanni Vetere, artista, pittore, scultore; Giancarlo Roffi, ex calciatore; Franco Trabucco, pianista; Joop Zoetemelk, ex ciclista, dirigente; Mario Borghezio, politico; Marco Revelli, storico, sociologo; Arturo Ballabio, missionario, ex calciatore; Giorgio Bittolo, ex calciatore; Vincent Brunetti, pittore, scultore, architetto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Angela Luce, Daryl Hannah, Anna Billò…

Scopri altri approfondimenti

Buon compleanno al grandissimo Natalino Balasso! #Zelig ti aspetta in streaming su #MediasetInfinity - facebook.com Vai su Facebook

Buon compleanno @charlieputh #buoncompleanno #rtl1025 #CharliePuth Vai su X

Frasi di buon compleanno per una persona speciale: le più emozionanti - Le frasi di buon compleanno per una persona speciale sono il modo migliore per mostrare ciò che si prova e per fare sentire l’altro davvero importante. Segnala dilei.it

Festa per la super nonna che ha compiuto 100 anni: buon compleanno Angela! - E oggi sarà celebrata anche dall’associazione “Le mie radici“ Festa ieri a Tresana dove i familiari, figlio, nuora e ... Scrive lanazione.it

Buon compleanno Angela Finocchiaro - In occasione del sessantesimo compleanno dell'attrice Angela Finocchiaro, Sky Cinema 1 festeggia proiettando tre ultime sue pellicole: Ci vuole un gran fisico, Benvenuti al sud e il sequel Benvenuti ... Segnala tg24.sky.it

Frasi buon compleanno amore: le più belle da dedicare nel suo giorno speciale - È un momento per celebrare non solo il passare del tempo, ma anche l’importanza e la bellezza della ... Si legge su alfemminile.com

Buon compleanno, Piero Angela! L’emozionante dedica del figlio al divulgatore ribelle che oggi avrebbe compiuto 94 anni - E oggi è proprio uno di questi: nella giornata del 22 dicembre il divulgatore dallo sguardo curioso e il sorriso gentile avrebbe ... Segnala greenme.it

Buon compleanno, Angela Merkel - Come “regalo” abbiamo deciso di proporvi una raccolta di analisi e spunti foglianti La pandemia ha portato la Merkel a un cambiamento epocale, che potrebbe ... Segnala ilfoglio.it