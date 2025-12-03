Bufera Ue | le accuse a Mogherini e agli altri due italiani rilasciati nella notte

Un nuovo terremoto giudiziario scuote Bruxelles. La rettrice del Collegio d'Europa, ed ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Federica Mogherini, e l'ex segretario generale del Servizio di azione esterna, l'ambasciatore Stefano Sannino (attuale direttore generale Dg Mena), sono stati fermati, interrogati e successivamente rilasciati nell'ambito di un'inchiesta della Procura europea su una «presunta frode relativa alla formazione finanziata dall'Ue per giovani diplomatici». L'indagine -sostenuta anche dal giudice istruttore belga delle Fiandre occidentali (distretto di Ypres) -verte su possibili «frode negli appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale».

