Bufera Ue | le accuse a Mogherini e agli altri due italiani rilasciati nella notte

Iltempo.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo terremoto giudiziario scuote Bruxelles. La rettrice del Collegio d'Europa, ed ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Federica Mogherini, e l'ex segretario generale del Servizio di azione esterna, l'ambasciatore Stefano Sannino (attuale direttore generale Dg Mena), sono stati fermati, interrogati e successivamente rilasciati nell'ambito di un'inchiesta della Procura europea su una «presunta frode relativa alla formazione finanziata dall'Ue per giovani diplomatici». L'indagine -sostenuta anche dal giudice istruttore belga delle Fiandre occidentali (distretto di Ypres) -verte su possibili «frode negli appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale». 🔗 Leggi su Iltempo.it

bufera ue le accuse a mogherini e agli altri due italiani rilasciati nella notte

© Iltempo.it - Bufera Ue: le accuse a Mogherini e agli altri due italiani rilasciati nella notte

Argomenti simili trattati di recente

bufera ue accuse mogheriniUe, bufera giudiziaria. Le accuse a Mogherini e agli altri due italiani rilasciati nella notte - La rettrice del Collegio d'Europa, ed ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica ... Come scrive iltempo.it

bufera ue accuse mogheriniFederica Mogherini e Stefano Sannino rilasciati nella notte. La procura Ue: «Non sono a rischio fuga» - Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti sono stati rilasciati nella notte, intorno all'una, dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre ... ilmessaggero.it scrive

bufera ue accuse mogheriniProcura Ue, rilasciati nella notte Mogherini e Sannino - Dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali, sono stati rilasciati nella notte Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti, coinvolti nel presunto scanda ... Riporta ansa.it

bufera ue accuse mogheriniPerché Federica Mogherini è stata fermata: le accuse, chi sono le persone coinvolte e cosa succede ora - I punti fermi della vicenda che vede coinvolta, fra gli altri, la direttrice del Collegio d’Europa ed ex Alto rappresentante degli affari esteri dell’Unione europee ... Riporta msn.com

bufera ue accuse mogheriniMOGHERINI FERMATA/ 2. “Un’accusa di corruzione che non ferma il disegno europeo” - Ieri Federica Mogherini, rettrice del collegio d’Europa, è stata fermata nell’ambito di una inchiesta della procura europea sui fondi del SEAE ... Secondo ilsussidiario.net

bufera ue accuse mogheriniScandalo nella diplomazia Ue, fermati Mogherini e Sannino accusati di frode e corruzione - Appalto sospetto al Collegio d’Europa, di cui l’ex ministra oggi è rettrice. Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Bufera Ue Accuse Mogherini